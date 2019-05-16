МЧС опубликует списки детских лагерей-нарушителей

Родители, которые особо трепетно относятся к любым нюансам грядущего летнего отдыха своих детей, смогут получить ответы на многие вопросы. В конце мая МЧС России опубликует списки детских лагерей, где ранее при проверках были выявлены нарушения и где эти нарушения так и не были устранены.

Об этом накануне рассказал главный пожарный инспектор МЧС России Игорь Кобзев. Дело в том, что по закону за определенные нарушения нельзя взять и закрыть лагерь, чем хозяева этих заведений нередко пользуются. Этим правом обладает только суд, который, как известно, бывает нескорым. Так что пока суд да дело, так и лето может пройти. И хорошо, если пройдет без ЧП. А если нет, как, скажем, было на Сямозере, где инспекторы МЧС задолго до трагедии также фиксировали нарушения? Поэтому именно сейчас, накануне летней оздоровительной кампании МЧС и приняло решение предать гласности списки объектов, которые вызывают опасения.

Также, по словам Игоря Кобзева, более 200 детских лагерей в России находятся на значительном удалении от подразделений пожарной охраны. Для таких учреждений МЧС предусмотрело компенсирующие мероприятия, в том числе временные выездные посты пожарных, привлечение дополнительных видов пожарной охраны. Кроме того, спасательное ведомство организует недельные занятия безопасности с руководствами детских лагерей, проведут учения по эвакуации, практические тренировки. Отдельно обучение по пожарной безопасности проведут с вожатыми.