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Рубрика: В мире

"Поток" не остановить

Ангела Меркель признала, что Еврокомиссия не сможет сорвать строительство газопровода по дну Балтийского моря
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
У Брюсселя нет шансов заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2". Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель, которую цитирует немецкая деловая газета Handelsblatt.
По словам Меркель, проект "Северный поток-2" получил широкое одобрение среди европейских стран. Фото: EPA По словам Меркель, проект "Северный поток-2" получил широкое одобрение среди европейских стран. Фото: EPA
По словам Меркель, проект "Северный поток-2" получил широкое одобрение среди европейских стран. Фото: EPA

По словам Меркель, стратегический проект с Москвой, "получивший широкое одобрение" среди европейских партнеров, "затрагивает не только немецкую экономику, но также интересы французских, австрийских и голландских компаний". Канцлер ФРГ признала, что поправки к газовой директиве, которые все же были приняты, без сомнения, дают Еврокомиссии дополнительные рычаги для того, чтобы попытаться оспорить сделку. Но в целом ее реализацию "уже не остановить". Тем более что объемы газовых поставок из Нидерландов и Норвегии неуклонно снижаются. Как отмечает Handelsblatt, еще одним важным аргументом в пользу развития сотрудничества с Москвой стала утвержденная правительством ФРГ программа по отказу от использования в производстве электроэнергии бурого и каменного угля к 2038 году, поскольку это приводит к увеличению выбросов парниковых газов в атмосферу.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Минэнерго: "Газпром" сам достроит "Северный поток-2" в случае санкций

Ранее в защиту строительства газопровода по дну Балтийского моря выступали многие высокопоставленные немецкие политики и чиновники, в том числе министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. В частности, он говорил о том, что "в адрес "Северного потока-2" звучало много идеологически предвзятой критики".

Как писала ранее "РГ", Берлину вместе с Парижем удалось настоять на компромиссном варианте поправок к газовой директиве, принятом в апреле Советом ЕС. Он оставляет государствам-участникам стратегических энергопроектов по прокладке трубопроводов в Европу из третьих стран право самостоятельно трактовать положения европейского энергетического законодательства и делать из них те или иные исключения. Уже тогда европейские СМИ писали, что у Брюсселя фактически не будет шансов заблокировать "Северный поток-2", как это в свое время произошло с "Южным потоком".

Согласно документу, на газопроводы, проложенные по морскому дну, должны распространяться те же правила, что уже действуют в отношении наземных труб. При этом Германия с самого начала выступала против того, чтобы новые правила задним числом накладывали ограничения на уже запущенные инициативы. В операторе проекта "Северный поток-2" заявили, что приняли к сведению решение Совета ЕС.

Прусская дисциплина

Немецкий телеканал ZDF раскрыл список требований к организации публичных мероприятий с участием Ангелы Меркель. Журналисты утверждают, что инструкция пресс-службы на пяти страницах свидетельствует о "прусской ясности мышления" канцлера. В случае нарушения установленных правил встреча с Меркель может быть вовсе отменена. Так, трибуна, с которой выступает глава правительства, должна иметь закрытую переднюю панель и "не превышать высоту 1,1 метра" от верхней поверхности. Следует "непременно избегать" белого цвета при оформлении сценического пространства, а также логотипов спонсоров на фоне канцлера. Особое значение придается соблюдению дистанции с Меркель. Аудитория и прежде всего журналисты не должны располагаться слишком близко от главы кабинета. Строго отмерено расстояние от спикера до передних кресел - три с половиной метра. На крупных мероприятиях пресса не может приближаться к канцлеру ближе, чем на 25 метров. В качестве фона пресс-служба рекомендует использовать светло-голубой или светло-серый цвет, чтобы избежать, как говорят операторы, "затмения" на лице канцлера. А еще нежелательны съемки Меркель сзади, сбоку, снизу или при ходьбе. Какие-либо случайности при выступлении политика исключаются, резюмирует телеканал.

Подготовил Александр Саможнев

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"
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