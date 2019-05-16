МИД: Москва предлагает США заключить документ о невмешательстве

Россия предлагает США заключить документ, который гарантировал бы невмешательство в дела друг друга. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Все наши предложения на столе. Мы готовы заключить договоренность, положив ее на бумагу, о взаимном невмешательстве во внутренние дела", - заявил он в интервью информагентству ТАСС.

По словам дипломата, пока преждевременно говорить о нормализации российско-американских отношений. При этом в Москве не заинтересованы в конфронтации с Вашингтоном.

"США понимают, что ситуация в отношениях в том виде, как она сложилась в последние годы, неприемлема, в том числе и с точки зрения набора американских внешнеполитических приоритетов. Но о "починке забора" говорить преждевременно, потому что с американской стороны все же больше слов, чем конкретики", - добавил Рябков.

Заместитель главы МИД России подчеркнул, что в отношении Москвы бесполезно использовать язык ультиматумов, в том числе в вопросе кризиса на Украине. "Выставлять ультиматумы, как это у американцев заведено в последние годы, они, конечно, могут, но никакого искомого для них эффекта они здесь у нас не добьются. Мы в диалоге с США заинтересованы не больше, чем они в диалоге с нами", - пояснил замминистра.

Дипломат напомнил об инциденте в районе Керченского пролива, который был спровоцирован Киевом в ноябре прошлого года. В результате российские пограничники вынуждены были задержать моряков ВМС Украины.

Вашингтон в тот раз попытался вмешаться в происходящее и надавить на РФ. В частности, американская сторона отказалась от согласованного контакта с Москвой на высшем уровне на полях саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе и призвала освободить граждан Украины. Российские власти посчитали такую риторику неуместной.