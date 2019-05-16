МИД: Москва предлагает США заключить документ о невмешательстве

Новости

Канадские и японские кардиологи заинтересовались работой белорусских коллег 20:52
Путин возмутился детской площадкой-фантомом 18:09
В Китае в результате наезда машины на прохожих погибли 3 человека 18:09
Южные курорты России назвали дату открытия летнего сезона 18:06
Астрономы заявили о рождении "новой Солнечной системы" 18:06
Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме 18:05
NASA показало след от крушения космического корабля на Луне 18:04
Полиция США ворвалась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне 17:44
Продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос. Дети" 17:44
Беларусь и РФ обсудят на Форуме регионов эффективность расходования союзного бюджета 17:40
Путин не исключил возвращение системы распределения выпускников 17:37
В ПАО "Сатурн" прокомментировали "утечку данных" о спутниках 17:34
Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу "Голос" 17:25
Почтовые отделения столичного региона перешли на безнал 17:20
Краш-тест Lada Xray Cross показали на видео 17:12
На HeliRussia показали проект воздушного беспилотного такси 17:04
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача 16:56
Володин поторопил коллег по поводу поправок о питании школьников 16:52
Пятый эпизод восьмого "Игры престолов" стал самым просматриваемым 16:50
На Кубани замминистра АПК края заподозрили в крупной взятке 16:48
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин прошел повторную реабилитацию 16:47
В Астрахани колясочников освободили от уплаты транспортного налога 16:41
В Севастополе запустили систему экстренных вызовов 112 16:30
Переговоры по газу с Украиной будут после инаугурации Зеленского 16:25
В КБР на женщину завели дело за вербовку террористов 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
16.05.2019 17:21
Рубрика: Власть

МИД: Москва предлагает США заключить документ о невмешательстве

Текст: Александр Ленин
Россия предлагает США заключить документ, который гарантировал бы невмешательство в дела друг друга. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Все наши предложения на столе. Мы готовы заключить договоренность, положив ее на бумагу, о взаимном невмешательстве во внутренние дела", - заявил он в интервью информагентству ТАСС.

По словам дипломата, пока преждевременно говорить о нормализации российско-американских отношений. При этом в Москве не заинтересованы в конфронтации с Вашингтоном.

Косачев оценил перспективу отмены санкций США

"США понимают, что ситуация в отношениях в том виде, как она сложилась в последние годы, неприемлема, в том числе и с точки зрения набора американских внешнеполитических приоритетов. Но о "починке забора" говорить преждевременно, потому что с американской стороны все же больше слов, чем конкретики", - добавил Рябков.

Заместитель главы МИД России подчеркнул, что в отношении Москвы бесполезно использовать язык ультиматумов, в том числе в вопросе кризиса на Украине.  "Выставлять ультиматумы, как это у американцев заведено в последние годы, они, конечно, могут, но никакого искомого для них эффекта они здесь у нас не добьются. Мы в диалоге с США заинтересованы не больше, чем они в диалоге с нами", - пояснил замминистра.

Дипломат напомнил об инциденте в районе Керченского пролива, который был спровоцирован Киевом в ноябре прошлого года. В результате российские пограничники вынуждены были задержать моряков ВМС Украины.

Вашингтон в тот раз попытался вмешаться в происходящее и надавить на РФ. В частности, американская сторона отказалась от согласованного контакта с Москвой на высшем уровне на полях саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе и призвала освободить граждан Украины. Российские власти посчитали такую риторику неуместной.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Беспрецедентное решение: Результаты финала "Голос. Дети" аннулировали
Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"