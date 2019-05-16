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Текст:  Юлия Кривошапко
16:20 16.05.2019

Минфин разъяснил, что включается в налог с дохода от сдачи жилья

Собственник недвижимости, сдавая квартиру или дом в аренду, получает прибыль, с которой он должен заплатить налог - НДФЛ. 
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

К облагаемому доходу в такой ситуации относится арендная плата, которая включает и коммунальные платежи. Однако есть некоторые нюансы, которые арендодателям стоит знать.

Поводом для подготовки разъяснений стало обращение в ФНС одной из налогоплательщиц. Она представила в инспекцию налоговую декларацию, отразив в ней весь полученный доход, в том числе, общую сумму компенсации за "коммуналку". При этом она посчитала, что переплатила налоги, ведь компенсация за коммунальные услуги по счетчикам не является ее доходом. 

Фото: iStock
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В письме от 29.04.2019 № 03-04-07/31733 Минфин указал, что деньги, которые наймодатель получает в виде платы за пользование жилым помещением, являются его доходом и подлежат обложению НДФЛ. Оплата коммунальных услуг - это обязанность собственника, и если он включил эту сумму в арендную плату, то и налог должен заплатить со всей полученной суммы. 

Однако платежи, рассчитанные на основании показателей счетчиков, Минфин из общей суммы компенсации по оплате коммунальных услуг исключил. Ведомство аргументировало это тем, что такие платежи зависят от фактического потребления непосредственно нанимателем и не образуют экономической выгоды у наймодателя. Таким образом, отражать в декларации компенсацию оплаты коммунальных услуг по счетчикам не нужно. 

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