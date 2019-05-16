Минфин подготовился к традиционной весенней правке федерального бюджета на текущий год, направив в правительство соответствующий законопроект. Теперь ведомство ожидает роста доходов и расходов госказны, причем структура поступлений тоже поменяется. Минфин ждет и более слабого рубля по итогам года, чем планировал ранее.

Так, минфин предусматривает в проекте поправок, что общий объем доходов бюджета в 2019 году вырастет на 205,6 миллиарда рублей. Одновременно поступление нефтегазовых доходов уменьшится на 58,7 миллиарда, а ненефтегазовых доходов вырастет на 264,3 миллиарда рублей.

Нынешние довольно высокие цены на нефть могут совсем скоро снизиться: истекает соглашение ОПЕК+, а в США снова может вырасти сланцевая добыча

Новые ожидания по структуре нефтегазовых и ненефтегазовых доходов связаны с изменением макроэкономических факторов (это изменение помесячной динамики мировых цен на нефть российской марки Urals с учетом ее фактических значений в конце 2018-го - начале 2019 года, увеличение прогнозного курса доллара к рублю и прогнозных цен на газ, изменение объемов экспорта нефти, газа природного и товаров, выработанных из нефти), а также с уточнением в законодательстве параметров "завершения налогового маневра" в нефтегазовом секторе, говорится в справке минфина.

В соответствии с бюджетным правилом более высокие ненефтегазовые доходы означают и сокращение объемов заимствований, указывают аналитики Sberbank CIB. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, планируемое снижение доходов от нефти вызвано ожидаемым ростом выплат по обратному акцизу на нефть и демпферу (компенсирующие выплаты нефтепереработчикам). Объем этих выплат на 2019 год ранее оценивался минфином в 400-450 миллиардов рублей. Выплаты нефтепереработчикам будут производиться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), однако фактически это просто будет означать снижение пополнений фонда в рамках бюджетного правила (так как объем выплат уменьшает величину нефтегазовых допдоходов и соответственно снижает объем перечислений в фонд), отмечают в Райффайзенбанке.

Расходы бюджета в 2019 году, по новым расчетам минфина, вырастут на 256,5 миллиарда рублей и составят чуть больше 18,29 триллиона, или 16,8 процента к ВВП, что на 0,2 процента ниже уровня, утвержденного в законе о бюджете. Профицит бюджета в 2019 году уменьшится по сравнению с показателями, утвержденными законом о бюджете, и составит чуть выше 1,88 триллиона рублей, или 1,7 процента к ВВП (это обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов).

Минфин объясняет поправки в основном сложившейся в январе-апреле динамикой сырьевого рынка и валютного курса. Текущие высокие цены на нефть обусловлены преимущественно сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ в рамках соглашения о снижении добычи. Но более динамичное, чем предполагает соглашение, снижение поставок из Саудовской Аравии вместе с перебоями предложения из Венесуэлы и Ирана позволили компенсировать прирост добычи нефти в США.

Тем не менее наблюдаемые высокие цены на нефть имеют существенные предпосылки к снижению, поскольку срок действия соглашения ОПЕК+ истекает в середине 2019 года, указывают в минфине. Кроме того, в США во второй половине года будут введены дополнительные трубопроводные мощности, что должно снять инфраструктурные ограничения по транспортировке нефти, которые ранее сдерживали рост добычи сланцевой нефти. Учитывая эти тренды, несмотря на текущий высокий уровень котировок, минфин сохранил траекторию цены на нефть в 2019 году без изменений - 63,4 доллара за баррель.

Положительная динамика в нефти позитивно отразилась и на валютном курсе. Но несмотря на наблюдаемое укрепление рубля (5,1 процента в январе-апреле по сравнению с тем же периодом 2018 года), соотношение складывается слабее, чем предполагалось. На этом фоне прогноз по курсу рубля минфин пересмотрел в сторону незначительного ослабления: по новым оценкам среднегодовой курс нацвалюты в 2019 году составит 65,1 рубля за доллар вместо предыдущих 63,9 рубля.

Тем временем

Россия снизила вложения в госбумаги США

Россия в марте 2019 года снова сократила вложения в казначейские обязательства минфина США (US treasuries). Это следует из статистики, опубликованной накануне американским минфином. По данным министерства, объем вложений снизился с 14,5 до 13,7 миллиарда долларов. В феврале Россия, напротив, увеличила этот показатель (с 13,18 миллиарда долларов). Вложения России в американский госдолг резко сократились после введения апрельского пакета санкций в прошлом году. Тогда Банк России снизил их с 96,1 до 48,7 миллиарда долларов. В мае ЦБ продолжил распродажу US treasuries, их объем на балансе ЦБ упал до 14,9 миллиарда долларов. После вложения в госбумаги США в целом находятся недалеко от этой отметки.