На выходных состоятся матчи предпоследнего 29-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ). Интересных событий в нем хватает, хотя и сложно выделить одну встречу, претендующую на статус центральной.

Несмотря на то, что "Зенит" досрочно оформил чемпионство, интриг на концовку отечественного первенства хватает. К примеру, пока окончательно неясно, кто финиширует вслед за "сине-бело-голубыми". Прямую путевку в Лигу чемпионов на правах победителя первенства получил питерский клуб. А вот за второе место, дающее право участия в групповой стадии главного еврокубка, развернулась нешуточная борьба.

Претендентов на "серебро" трое - прежде всего это "Локомотив", на неделе вышедший в финал Кубка России, а также "Краснодар" и даже "Спартак". Пока больше шансов у "железнодорожников": они опережают краснодарцев на два очка, а "красно-белых" - на шесть.

Что любопытно: в воскресенье "Локомотив" отправится в гости к "Уралу", с которым уже на следующей неделе москвичи поборются за Кубок. При определенных раскладах, даже потеряв очки в Екатеринбурге, команда Юрия Семина может досрочно завоевать "серебро". Для этого надо, чтобы в Туле оступился "Краснодар", а "Спартак" не выиграл в Самаре в матче с "Крыльями Советов".

Интересно понаблюдать за тем, как отреагирует на вылет из Кубка России "Арсенал". Туляки набрали впечатляющий ход в чемпионате и вплотную приблизились к еврокубковой зоне. Сейчас они идут шестыми, вровень с ЦСКА, и на одно очко отстают от "Спартака". Но для реальных шансов на попадание в первую пятерку "оружейникам" необходимо побеждать "Краснодар". Впрочем, и "быкам", если они собираются побороться за "Локомотивом" за вторую строчку, не стоит терять очки.

В нижней части таблицы интриг тоже немало. Даже несмотря на досрочный вылет в первый дивизион махачкалинского "Анжи" и красноярского "Енисея". Кто попадет в переходные матчи за право участия в Премьер-лиге - вот главный вопрос. Если бы чемпионат завершился сейчас, в "стыки" попали бы "Крылья Советов" и "Уфа". Самарцы отстают от спасительной 12-й позиции, которую занимает столичное "Динамо", на три очка, а уфимцы - на пять.

Где будем смотреть

18 мая, суббота, "Матч Премьер"

13.55 "Уфа" - "Оренбург". Прямая трансляция.

16.15 ЦСКА - "Ахмат". Прямая трансляция.

18.45 "Крылья Советов" - "Спартак". Прямая трансляция.

19 мая, воскресенье, "Матч Премьер"

11.25 "Урал" - "Локомотив". Прямая трансляция.

13.55 "Енисей" - "Динамо". Прямая трансляция.

15.55 "Арсенал" - "Краснодар". Прямая трансляция.

18.45 "Ростов" - "Зенит". Прямая трансляция.