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Названы мощнейшие Android-смартфоны. Лидер - Xiaomi за 38 тысяч рублей

16.05.2019,  
16:24
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Каждый месяц разработчики бенчмарка AnTuTu публикуют рейтинг смартфонов, набравших наибольшее количество "попугаев" в тестировании. Апрель 2019 года не стал исключением, а первое место в нем занял Xiaomi Mi9 с результатом 371020 баллов.

От рейтинга  прошлого месяца актуальный список отличается тем, что в нем отсутствует мартовский лидер - Xiaomi Mi9 Transparent Edition. Его результат почти не отличался от обычного Mi9, несмотря на более внушительный объем ОЗУ в базовой модификации - восемь гигабайт против шести. Правда, неизвестно, какая версия обычной "девятки" победила в нынешнем рейтинге - шести- или восьмигигабайтная.

Так или иначе, флагман от Xiaomi был признан лидером и в прошлый раз, и в этот. Правда, на втором месте разместился игровой Xiaomi BlackShark 2, остальные позиции в пятерке лучших достались Samsung Galaxy S10+, Galaxy S10 и vivo IQOO.

Вторая половина рейтинга выглядит по меньшей мере странно. Шестое место занял LG G8 ThinQ, а остальные разделили между собой модификации уже упомянутого Samsung Galaxy S10 - версия с поддержкой 5G на процессоре Snapdragon 855, а также все три разновидности флагманской линейки на процессорах Exynos (Galaxy S10+, S10 и S10e).

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В предыдущем рейтинге AnTuTu призовые места достались Lenovo Z5 Pro GT, Nubia Red Magic Mars, Honor V20 и Huawei Mate 20X.

Лидер актуального рейтинга Xiaomi Mi9 продается в России по официальной цене 37990 рублей (а на AliExpress - немного дешевле, но нужно ждать).

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