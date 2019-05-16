Названы требования пресс-службы Меркель на организацию публичных выступлений

Немецкий телеканал ZDF озвучил список требований на организацию публичных мероприятий с канцлером Ангелой Меркель. Журналисты утверждают, что инструкция пресс-службы на пяти страницах свидетельствует о прусской ясности мышления и сдержанности высшего лица государства. При этом расстояния измеряются сантиметрами, а цветовой фон крайне ограниченный. В случае нарушения установленных правил встреча с канцлером может быть отменена.

Так, трибуна должна иметь закрытую переднюю панель и "не превышать высоту 1,1 метра" от верхней поверхности. Следует также "непременно избегать" белого цвета при оформлении сценического пространства, а также логотипов спонсоров на фоне канцлера. Освещение должно соответствовать высоким телевизионным стандартам.

Особое значение придается соблюдению дистанции с Меркель, рассказывает телеканал ZDF. Аудитория и, прежде всего, журналисты не должны располагаться слишком близко от главы кабинета. Расстояние от спикера до передних кресел измеряется 3,5 метрами. При крупных мероприятиях пресса может находиться не ближе 25 метров от канцлера.

Пресс-служба рекомендует обеспечить в качестве фона светло-голубой или светло-серый цвет, чтобы избежать, как говорят операторы, "затмения" на лице канцлера. Нежелательны съемки Меркель сзади, сбоку, снизу или при ходьбе. При таком тщательном подходе команды политика какие-либо случайности исключаются, резюмирует телеканал.