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16.05.2019 17:14
Рубрика: Экономика

Экспортерам дали денег на дорогу

Объем субсидий на логистику вырастет до 14 миллиардов рублей
Текст: Игорь Зубков
Правительство решило увеличить объем субсидий экспортерам на транспортировку несырьевых товаров на этот год с 5 миллиардов до 14 миллиардов рублей, рассказал генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эти субсидии (они покрывают до 80 процентов фактических затрат на логистику) - одна из самых востребованных мер поддержки. Заявок на их получение с начала года подано более чем в четыре раза больше, чем за тот же период 2018 года, сообщил Слепнев на пресс-конференции о первых итогах национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Заявок на субсидии с начала года подано в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года, спрос со стороны экспортеров уже превысил запланированные на этот год 5 миллиардов рублей

Как пояснили "Российской газете" в РЭЦ, объем заявок уже превысил годовой лимит в 5 миллиардов рублей. Основные получатели субсидий - автопром, лесопромышленный комплекс, химическая промышленность и металлургия, которые призваны стать драйверами несырьевого экспорта.

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Аналогичное решение об увеличении объемов субсидий было принято в прошлом году, когда первоначально установленный лимит (9 миллиардов рублей) был полностью выбран экспортерами. В результате совокупные компенсации затрат были увеличены до 14,6 миллиарда рублей.

Одновременно планируется изменить правила распределения субсидий, сообщили в РЭЦ. Минпромторг не смог оперативно ответить на запрос о деталях проектируемых изменений. Для экспортеров, особенно тех, которые работают с Юго-Восточной Азией, странами Африки и Америки, существенным могло бы стать повышение порога предоставляемых субсидий.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Другое решение, которое должно подстегнуть активность компаний на внешних рынках, - упрощение требований к компаниям, которые готовы взять на себя обязательства по экспорту в обмен на господдержку, и продление на месяц, до 15 июня, периода представления ими документов - многие компании не укладывались в первоначальные сроки, пояснил Слепнев. С компаниями, которые пройдут отбор, будут заключаться соглашения о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, на шестилетний период они получат доступ к льготным кредитам на создание экспортно ориентированных производств и торговое финансирование. Планируется, что за счет субсидирования процентных ставок экспортеры смогут привлечь около 7 триллионов кредитных средств, сказал замглавы минпромторга Василий Осьмаков.

В июне должен быть подготовлен план модернизации опорных лабораторий, чьи результаты испытаний будут признаваться за рубежом, сказал Осьмаков. Их должно быть не менее 15 в 2020 году, согласно нацпроекту. По словам представителей бизнеса, необходимость проходить долгие и дорогие процедуры по оценке соответствия за рубежом ставит крест на многих экспортных проектах, при этом программа по субсидированию расходов на экспортную сертификацию, запущенная в 2016 году, была свернута.

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг
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