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16.05.2019 19:40
Рубрика: Экономика

Ловите скидки

"Почта России" объявила старт весенней декады подписки
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
16 мая, в России стартовала декада подписки. Она продлится до 26 мая. В это время граждане могут подписаться на газеты и журналы на II полугодие 2019 года со скидками до 40 процентов.
Фото: Игорь Онучин/РИА Новости Фото: Игорь Онучин/РИА Новости
Фото: Игорь Онучин/РИА Новости

В ходе подписной декады почтовики дополнительно к скидкам издательств снижают для подписчиков цену на доставку изданий: по каталогу "Почты России" - на 10 процентов для федеральных и на 15 процентов для региональных и местных средств массовой информации, а по каталогам других подписных агентств - на 5 процентов и на 10 процентов соответственно.

Фото: Пресс-служба главы РА
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Оформить подписку на любимое издание можно как онлайн на сайте podpiska.pochta.ru из любой точки мира, так и непосредственно в отделениях почты.

Как сообщает пресс-служба "Почты России", в ряде регионов в почтовых отделениях пройдут дни подписчика, во время которых граждане смогут задать интересующие их вопросы редакторам популярных изданий и узнать о новых и интересных проектах.

"Институт подписки стратегически важен для "Почты России". Более того, мы видим, что, несмотря на активное развитие цифровых технологий, печатная пресса востребована не только постоянными опытными подписчиками, но и молодым поколением", - отметил заместитель генерального директора "Почты России" по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.

Кстати, в центральных почтовых отделениях городов и районных центров продолжается получившая широкую поддержку благотворительная подписка в рамках акции "Дерево добра". Каждый желающий может оформить подписку на печатный журнал и газету в адрес выбранного социального учреждения из любого региона России - конкретного детского дома, дома-интерната, библиотеки, хосписа или дома престарелых. На подписку в подарок также распространяются скидки в рамках весенней декады.

Технологии

Почтальон на электромобиле

Почта начала тестировать доставку корреспонденции с помощью электромобилей. Двумя такими машинами пополнился автопарк УФПС Москвы. Почтовые электромобили легко узнать по логотипу и традиционным цветам почты, в которые раскрашены машины. Один из плюсов электромобиля - его бесшумность, что особенно важно в условиях города в раннее утреннее время или ночью. Кроме того, появление на дорогах столицы электромобилей поможет сократить процент вредных выбросов в окружающую среду.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России
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