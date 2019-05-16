Почтовые отделения столичного региона перешли на безнал

В почтовых отделениях столичного региона установили 4 тысячи терминалов для приема банковских карт. Благодаря появлению новой услуги, 50 тысяч операционных окон почты по всей стране, 3865 из которых расположены в Москве и области, могут принимать оплату почтовых услуг через pos-терминалы.

Сегодня на почте банковской картой можно оплачивать отправку посылок, бандеролей, заказных писем и экспресс-доставку. Кроме того, безналичная оплата возможна при покупке конвертов, марок, канцелярской продукции, печатной периодики, товаров собственной почтовой розницы.

Проект реализуется "Почтой России" совместно с "Почта Банком".

"Безналичная оплата услуг уже давно стала предпочитаемым способом оплаты у наших клиентов, поэтому оснащение почтовых отделений платежными терминалами не только увеличило скорость проведения транзакций, но и повысило качество оказываемых услуг", - рассказал директор макрорегиона Москва Почты России Дмитрий Адушев.

Что касается других регионов, то сегодня терминалы установлены в 37 тысячах отделений почтовой связи по всей России. Кроме того, подготовлен план по оснащению других отделений. Это будет происходить по мере модернизации сети.