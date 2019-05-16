Полиция США ворвалась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Правоохранители США ворвались в диппредставительство Венесуэлы в Вашингтоне. Американские стражи порядка намерены задержать активистов, которые протестуют против захвата здания.

"Полиция врывается в посольство, чтобы арестовать протестующих в нарушение Венской конвенции", - написала в своем Twitter участница акции по имени Медея Бенджамин.

Ранее дипломаты Боливарианской республики по требованию властей США покинули территорию дипмиссии. После этого в здании посольства появились американские активисты, которые выступили в поддержку действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.