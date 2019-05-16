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16.05.2019 15:00
Рубрика: Общество

Половина хронических заболеваний россиян из-за неправильного питания

Текст: Ирина Невинная
Около 50% хронических заболеваний у взрослого населения в России носят алиментарно зависимый характер, то есть связаны с несбалансированным питанием.
Отдыхающие в Сочи Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Россияне едят неоправданно много сахара и животных жиров, а необходимых для здоровья витаминов и минералов в привычном рационе, как правило, не хватает. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Федерального испытательного центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, профессор Алла Погожева, выступая на Всероссийском конгрессе по геронтологии и гериатрии в Москве.

По ее словам, практически половина неинфекционных хронических заболеваний взрослых россиян связаны именно с неправильным питанием. "Структура питания жителей разных регионов России оставляет желать лучшего, - заявила Погожева. - У нас избыточное потребление сахара, кондитерских изделий, соли, животных жиров, а картофеля, овощей, бахчевых, фруктов и ягод мы едим меньше, чем нужно. В связи с этим химический состав привычного рациона сдвигается в неблагоприятную для здоровья сторону. Например, рекомендованный вклад жиров в общую калорийность рациона не должен превышать 30%, а в России он в среднем составляет 36-37%".

Фото: iStock
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Нехватку микронутриентов можно восполнить за счет приема витаминно-минеральных комплексов, поскольку это дает возможность сбалансировать рацион, не увеличивая его калорийность. В нашей стране витамины и минералы принимает не более четверти населения. В результате уже в молодом возрасте у россиян начинаются отклонения в здоровье - прежде всего речь идет об ожирении.

В России лишний вес сегодня имеют 54% мужчин и 59% женщин, и в каждом третьем случае уже можно говорить об ожирении, которое ассоциировано с развитием диабета второго типа. Ожирение также усугубляет проблемы с сердцем и сосудами, заболеваниями внутренних органов и увеличивает риск некоторых видов рака. Ученые утверждают: избыточный вес укорачивает жизнь на пять лет, а люди с ожирением сокращают свой век на 15 лет.

"Еще одна распространенная ошибка в питании - избыточное потребление соли. Наша национальная привычка держать солонку на столе и досаливать практически любое блюдо. Это очень вредно", - отметила Погожева.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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