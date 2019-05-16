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16.05.2019 17:15
Рубрика: В мире

Правительство Японии призвало компании нанимать пожилых работников

Текст: Константин Волков
Японское правительство обнародовало подробности законопроекта, с помощью которого оно намерено заставить компании принимать на работу пожилых людей вплоть до 70-летнего возраста. Об этом сообщает японская газета Mainichi.
Фото: AP/Koji Sasahara Фото: AP/Koji Sasahara
Фото: AP/Koji Sasahara

Речь идет об изменениях в Закон о стабилизации занятости пожилых людей. Власти предлагают увеличить возраст выхода на пенсию до 70 лет вместо нынешних 65, а также позволить пенсионерам при желании оставаться на работе и после достижения этого возраста. Кроме того, рассматриваются варианты оказания пожилым людям помощи в трудоустройстве, поддержка пенсионеров-предпринимателей и другие меры, призванные заинтересовать компании брать на работу старшее поколение. Поправки могут быть внесены на рассмотрение парламента Японии в 2020 году.

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"Хотелось бы, чтобы здоровые пожилые люди использовали свой опыт и мудрость на благо обществу, а для этого необходимо рассмотреть различные варианты трудоустройства пожилых работников", отметил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на заседании Совета по инвестициям в будущее.

Главная цель этих инициатив - борьба с последствиями старения населения. Уже в 2018 году из 66,64 миллиона работников в возрасте 15 лет и старше 8,6 миллиона (13 процентов) составляли люди старше 65 лет. По статистике, каждому третьему жителю Японии уже в 2025 году будет не менее 65 лет, а это означает дефицит рабочей силы и дополнительную нагрузку на более молодую часть общества, которая окажется вынуждена содержать все возрастающее число пенсионеров. При этом продолжительность жизни и ее качество в Японии - одни из самых высоких в мире, и люди в 70-80 лет зачастую еще вполне бодры и работоспособны, а возраст активного здоровья составляет 71 год для мужчин и 74 года для женщин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Речь не идет о повышении возраста получения пенсии. Он, как заявляют в правительстве, должен остаться таким же, как и сейчас. Если же человек решит остаться на работе, то он, возможно, будет получать и зарплату, и пенсию в полном объеме (сейчас у работающих пенсионеров из пенсии, если совокупный доход превышает порог 2,5 тысячи долларов, вычитаются разница между порогом и реальным доходом).

Сами пенсионеры неоднозначно относятся к инициативам правительства, однако порядка 40 процентов заявляют, что они с удовольствием поработают и после наступления пенсионного возраста.

Хотя пенсионный возраст в Японии наступает в 65 лет, существует временной промежуток, в течение которого человек может покинуть работу или наоборот, остаться. Закон позволяет уходить на покой уже в 60 лет, и многие компании считают именно этот возраст пенсионным. Однако, при уходе до 65 лет сумма пенсии будет меньше на 0,5 процента за каждый месяц от даты выхода работника на пенсию и до наступления его 65-летия. Если же человек решил остаться на рабочем месте и после 65-летия, то за каждый проработанный после этого срока месяц к его пенсии прибавляется 0,7 процента. Таким образом, в период с 65 до 70 лет можно увеличить свою пенсию примерно на 42 процента.

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Средний размер пенсии в Японии сегодня составляет порядка 1,6 тысячи долларов в месяц при условии, что человек работал всю жизнь. Львиная доля пенсий складывается из пенсионных отчислений, сделанных человеком в течение жизни, некоторых доплат из госбюджета и от частной компании, если пенсионер в ней работал.

В мире Восточная Азия Япония
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