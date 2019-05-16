Представитель Беларуси займет пост генсека ОДКБ с 2020 года

Внеочередное заседание Постоянного совета ОДКБ, на котором предстоит обсудить вопрос о новом генеральном секретаре, намечено на ближайшую пятницу, 17 мая. Об этом сообщил БЕЛТА исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.

Он пояснил, что окончательно вопрос о назначении нового генсека организации будет рассмотрен 22 мая на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. Главы МИД официально будут рекомендовать кандидатуру будущего генсека первым лицам государств. По словам Семерикова, пока есть только одна кандидатура госсекретаря Совбеза Беларуси - Станислава Зася, которую уже согласовали Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия.

Правда, уточнил Семериков, пока сохраняются нюансы во взаимодействии по данному вопросу с Арменией, которая ранее досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова с соответствующего поста, но опять настаивала на назначении своей кандидатуры.

Ожидается, что представитель Беларуси займет пост генсека ОДКБ с 1 января 2020 года.