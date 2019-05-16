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16.05.2019 15:44
Рубрика: Власть

Путин поддержал идею адресной помощи при подготовке детей к школе

Текст: Айсель Герейханова

Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о проблеме с покупкой школьных тетрадей. По словам участников медиафорума ОНФ, ежемесячная сумма, которая тратится на них, может составлять от двух до четырех тысяч рублей. Не все российские семьи могут позволить себе это.

В ответ Владимир Путин согласился с предложением сопредседателя центрального штаба ОНФ и директора центра "Сириус" Еленой Шмелевой - перенести часть учебных материалов на цифровые носители и нуждающимся семьям оказывать адресную помощь.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Вы правы абсолютно нужно больше и больше использовать электронные носители", - сказал он.

Президент РФ также согласился, что можно подумать об адресной помощи семьям на покупку тетрадей. "Я согласен, наверное, еще многое приходится в школе делать с помощью рабочих тетрадей, это, так сказать, расходный материал. И здесь, конечно, нужно подумать о том, чтобы адресно помочь тем семьям, которые так или иначе будет в этом нуждаться. Здесь я согласен, и прошу министерство (Министерство просвещения - "РГ" ) подумать над этим, сделать предложение", - сказал Владимир Путин во время пленарного заседания медиафорума ОНФ.

Власть Работа власти Общество Образование Президент
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