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16.05.2019 17:43
Рубрика: Власть

Путин рассказал о новом решении по вывозу мусора

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин сообщил, что региональные операторы получат полномочия по вывозу мусора.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы сейчас только приняли решение, совсем недавно, не знаю, оно уже оформлено или нет, проблема заключалась в том, можно ли поручать региональным операторам заниматься этими площадками", - заявил глава государства на Медиафоруме ОНФ в Сочи.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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"Такое решение принято, это отдано на решение самих руководителей регионов, которые в целом выступают за то, чтобы создавать региональных операторов и им поручать этот вид деятельности", - продолжил Владимир Путин.

"Посмотрим, что будет происходить в ближайшее время, но совершенно очевидно, что выделяемые государством на это средства должны заработать не через 20-25 лет, а уже сейчас люди должны видеть какой-то результат этой работы", - подчеркнул глава государства.

"Я лично считаю, что не нужно бояться передавать это региональным операторам, хотя некоторые опасаются, что это слишком высоко и далеко от конкретного двора, где этот мусор собирается. Не думаю, что это так, я скорее согласен с теми коллегами-руководителями регионов, которые доказывают, что региональные операторы могут создавать целую сеть на местах для работы на этих площадках", - пояснил Путин.

Еще президент потребовал строго следить за строительством мусороперерабатывающих заводов - и на государственном уровне, и на общественном. Решения по вывозу мусора в те или иные регионы не должны приниматься в ущерб людям, также подчеркнул он.

Власть Работа власти Госуправление Президент "Мусорная" реформа
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