16 мая разрешилась главная интрига украинской политики последнего месяца: Верховная рада все-таки определила дату торжественного заседания, на котором избранный президент Владимир Зеленский принесет присягу на верность народу Украины и станет действующим главой государства. Мероприятие назначено на понедельник 20 мая, начнется в 10 утра, и впервые в украинской истории главными действующими лицами церемонии будут женщины - главы ЦИК и Конституционного суда.

Рассмотрение самого важного вопроса украинской современности - с выступлениями глав и представителей фракций - заняло чуть более 40 минут и прошло в деловой атмосфере. Представители "Блока Петра Порошенко" (БПП) и "Народного фронта" выступили категорически против предлагаемой "командой Зеленского" даты 19 мая, поскольку на нее приходится местный день памяти жертв политических репрессий. По этому поводу одна из выступавших депутатов в "вышиванке" - а в четверг на Украине отмечали и день крестьянской рубахи - устроила на трибуне форменную истерику, заранее прокляв тех, кто проголосует за инаугурацию "на костях".

К слову, сам Зеленский поздравил всех украинцев с великим домотканым праздником в Facebook. В качестве контрольного выстрела спикер Парубий выпустил на трибуну самого старого депутата Рады Юрия Шухевича - сына нацистского коллаборациониста и военного преступника, призвавшего коллег не идти на поводу у Зеленского во имя памяти своего отца.

В итоге два проекта постановления об инаугурации 19 мая набрали всего 207 и 158 голосов, что можно считать показателем поддержки Зеленского в нынешнем созыве парламента. Зато уже следующее - о назначении церемонии на 20 мая - поддержало 315 депутатов, больше конституционного большинства. Объяснить такой разброс можно одним: депутаты правящей коалиции решили еще раз показать "этому выскочке", кто в их доме хозяин.

В "команде Зеленского" нехотя согласились с решением парламента, посетовав на дискомфорт, который принесет с собой первый день рабочей недели простым киевлянам и иностранным гостям церемонии. "Часть народных депутатов решили пойти любым путем, чтобы не поддержать предложения президента страны", - заявил ближайший советник Зеленского Дмитрий Разумков, добавив, что такое решение депутатов "вредит имиджу Украины".

Впрочем, о согласии Верховной рады с датой 20 мая некоторые украинские СМИ сообщали накануне, сразу после встречи Петра Порошенко с послами стран G7, призвавших его "к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ". Иными словами, ему посоветовали уходить как можно скорее и не мешать преемнику. Учитывая тесную связь Порошенко и его соратников с европейскими офшорами и испанской недвижимостью, игнорировать этот уже не звонок, а набат, он не мог.

Инаугурация Зеленского 20 мая оставляет открытым вопрос о досрочном роспуске Верховной рады, из-за опасений которого депутаты и оттягивали до последнего приведение Зеленского к присяге. Однако за последнюю неделю ни сам Зеленский, ни представители его окружения, больше не высказывались определенно на эту тему, и она постепенно отошла на периферию внимания украинских СМИ. И теперь украинские эксперты сами задают себе вопрос, а так ли нужны Зеленскому и стоящим за ним людям досрочные выборы. "Тема роспуска Верховной рады не выглядит сегодня как острая политическая необходимость, и тем более неизбежность. Это скорее проявление народных чаяний, ожидание обновления всего политического класса, которое Зеленский в ходе кампании и после нее ретранслировал. В том числе и для того, чтобы с позиции силы разговаривать с настроенной против него политической системой.

Сейчас же я не уверен, что ему остро необходимо распускать парламент, или, что у него есть для этого политическая воля. Зато есть немало косвенных признаков, что роспуска не будет. Например, наблюдая изнутри нашего специфического политического рынка, я не вижу никаких движений вокруг партии "Слуга народа". Она, спустя месяц после победы Зеленского, остается "кадрированной частью" - есть юристы, но нет развертывания штабов в одномандатных округах, нет селекции потенциальных кандидатов-мажоритарщиков, нет актива на местах, нет переговоров о сотрудничестве с политическими проектами Коломойского "Укроп" и "Возрождение". И времени на полноценное развертывание парламентской кампании, которая сложнее и дороже президентской, у Зеленского тоже практически нет. Зато, как ни парадоксально, досрочные выборы могут быть выгодны Петру Порошенко, сохраняющему мобилизованный электорат и часть команды", - пояснил "РГ" логику происходящих процессов политический консультант Дмитрий Джангиров.

К тому же, по словам эксперта, даже если Зеленский преисполнится решимостью распустить Раду, у нее есть предохранитель от этого: спикеру Парубию достаточно самому объявить об отсутствии коалиции - а это единственный на сегодня повод для роспуска - и начнется отсчет положенного по закону месяца на формирование нового большинства. Даже если процесс ничем не закончится, по окончании этого срока Зеленский потеряет любые законные основания для роспуска парламента, и голосование за его новый состав пройдет в назначенный срок - 27 октября.

Инаугурация Зеленского 20 мая оставляет открытым вопрос о досрочном роспуске Верховной рады

Тем временем в ночь на четверг на Украину, в родной Днепропетровск, вернулся из Израиля олигарх Игорь Коломойский, от влияния которого Зеленского призвал избавиться советник президента США Рудольф Джулиани. Местные наблюдатели не исключают, что именно этим, а также продолжающимся в США расследованием против Коломойского по подозрению в отмывании средств, в первую очередь и объясняется его прилет. Украина сегодня для Коломойского действительно самое безопасное место. Как ни парадоксально, но немилость, в которую Коломойский впал в Вашингтоне, делает его ситуативным союзником с Порошенко, замешанном в "Украинагейте", и способствует нахождению между ними общего языка и прощению старых обид. Это также лишний довод в пользу того, что досрочных выборов парламента не будет.

Между тем

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского готова начать консультации с правительством с тем, чтобы обеспечить поставки газа для теплоснабжения в следующий отопительный сезон. Как отмечает агентство УНН, для этого необходимо начать накопление запасов уже сейчас, пока цена на газ ниже.