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16.05.2019 23:46
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Не до сна

"Ночь в музее" ждет с квестами, экскурсиями и концертами
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 105(7863)
В ходе общероссийской акции "Ночь в музее" в столице 18 мая распахнут свои двери и приготовят программы 200 московских объединений. Чем же их работники намерены удивить москвичей?
Фото: Михаил Почуев/ТАСС Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Пройдет эта акция в столице тринадцатый раз. Среди участников, подготовивших к ней квесты, экскурсии, перформансы и концерты - 60 новых. Среди них музей Ар Деко, который расскажет о Шанель, Центральный дом авиации и космонавтики, приглашающий приобщиться к памяти Гагарина, музей МВД России - здесь можно почувствовать себя настоящим детективом и многие другие.

Центральной площадкой станет Музей Москвы, где в 18.00 будет дан старт ночным выставкам. Здесь же, к слову, можно будет принять участие в виртуальных экскурсиях и на других площадках проекта.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Где провести "Ночь в музее"

- Девиз нынешней акции "Живи в музее". Площадка бывших Провиантских складов вполне ему соответствует из-за разнообразия и продолжительности программы, ведь она завершится ближе к 7 утра 19 мая, - рассказал руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский. - Помимо выставок, проходящих в музее, здесь пройдет необычная акция людей разных профессий. Например, водители, банкиры, бармены и представители других самых разных специальностей расскажут в разных жанрах свои истории о Москве. Во дворе музея нон-стопом будет идти концерт "тихой музыки" под немое кино режиссеров Дзиги Вертова, Евгения Бауэра, Абрама Роома.

Во дворах Государственного музея Владимира Маяковского и Галереи на Шаболовке поставят кинопередвижку, показывающую довоенные документальные и художественные киноленты.

Галерея на Солянке растянула ночные бдения на два дня, причем на это время все помещения - и выставочные, и офисы - превратятся в одну большую художественную студию, где художники-зрители будут искать новые пути самовыражения. Будут здесь рады и детям разных возрастов.

Елена Гагарина рассказала о новых проектах Музеев Московского Кремля

Историко-театральные проекты, а точнее аудиоспектакли о жизни своих героев, подготовили мемориальные музеи Александра Скрябина, Сергея Есенина, Владимира Высоцкого, Александра Солженицына, Марины Цветаевой. Играть знаменитостей будут актеры мастерской Дмитрия Брусникина, впрочем, чтобы на них посмотреть, стоит заранее зарегистрироваться на сайте акции. А погрузиться в современное смелое искусство Владимира Дубосарского, Ростана Тавасиева и других можно на выставке "ARTеория", или 7 этажей искусства в больнице 21 века" в новом корпусе Морозовской детской больницы.

Специально для "Ночи в музее" парк "Зарядье" инициировал создание уникального исторического проекта-экскурсии по одному из самых древних районов Москвы, а гости Подземного музея парка с помощью современных технологий научатся заряжать пушку, чистить ружье у стрельца XVII века...

В этот раз любители музеев смогут бесплатно посетить 60 новых площадок

Музею Бахрушина своего музейного пространства показалось мало, и он выплеснется театральными зарисовками и сценками на городские улицы и площади. К слову, большинство выставочных площадок этого года делают упор на экспериментальные театральные акции, кинопоказы, концерты в темноте, вовлекут горожан в забавные истории, и, конечно, не обойдется без экскурсий и лекций.

Для удобства перемещения зрителей организуют специальные автобусные маршруты. Они свяжут основные "ночные" объекты - например, Дарвиновский музей и Государственную Третьяковскую галерею на Крымском валу. На время акции вход в музеи будет бесплатным. Закроются большинство площадок в 00.00.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Акция "Ночь в музее"
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