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16.05.2019 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два человека погибли при пожаре под Тверью

Текст: Антон Валагин (Тверь)

Двое мужчин стали жертвами пожара в тверской деревне Андрюшкино.

В Ленобласти потушен крупный пожар на складах

Сообщение о возгорании в частном доме поступило к спасателям в 01.16. На место происшествия выехали два пожарных расчета. В 02.14 пожар был локализован, в 05.22 - потушен полностью, сообщили в ГУ МЧС по Тверской области. Огонь уничтожил кровлю дома, повредил стены.

При разборе завалов спасатели нашли двух мертвых мужчин - по предварительной информации, 1958 и 1988 годов рождения.

- По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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