Два человека погибли при пожаре под Тверью

Двое мужчин стали жертвами пожара в тверской деревне Андрюшкино.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило к спасателям в 01.16. На место происшествия выехали два пожарных расчета. В 02.14 пожар был локализован, в 05.22 - потушен полностью, сообщили в ГУ МЧС по Тверской области. Огонь уничтожил кровлю дома, повредил стены.

При разборе завалов спасатели нашли двух мертвых мужчин - по предварительной информации, 1958 и 1988 годов рождения.

- По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.