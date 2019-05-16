В столице к началу лета откроется для купания 10 зон отдыха. Какие новшества приготовили спасатели для безопасности на воде, рассказал в четверг журналистам главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС по Москве Владимир Волков.

В городе насчитывается порядка тысячи водных объектов, но для купания обычно готовятся только 12. В этом году два из них - пляж Бич Клаб (Ленинградское шоссе) и Большой городской пруд в Зеленограде не откроются, там идет капремонт. Все официальные пляжи оборудованы спасательными станциями с катерами, лодками, системой громкой связи, а на некоторых спасатели патрулируют территорию с собаками. Эти меры приносят свои плоды - за лето 2018 года впервые не произошло на пляжах ни одного ЧП.

В этом году основные силы направят на предотвращение ЧП в незаконных купальнях. По словам Волкова, и здесь уже наблюдается положительная динамика: на тысячу отдыхающих тонут менее 5 человек. К слову, в среднем по стране этот показатель в шесть раз выше. Следить за безопасностью будут и пешком, и на лодках. А в Троицком и Новомосковском округах, на долю которых приходится 400 водных объектов, в помощь спасателям приобрели беспилотник, который сбросит купающимся в случае ЧП спасательные жилеты.

А скоро в местах отдыха появится еще одно новшество - интернет- оповещение отдыхающих, с помощью которого можно будет все узнать о данной площадке, насколько безопасна она для купания, температуре воды и воздуха. Для начала оснастят Wi-Fi 5 самых популярных пляжей: 3 в Серебряном бору, "Озеро Белое", "Большой Садовый пруд". К 2022 году Wi-Fi получат все зоны отдыха города.