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16.05.2019 17:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На HeliRussia показали проект воздушного беспилотного такси

Текст: Михаил Щетинин

На двенадцатой международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019 компания McFly.аero представила проект воздушного беспилотного такси Bartini от команды российских разработчиков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
На HeliRussia впервые показали сверхлегкий российский вертолет

Все системы летательного аппарата, включая четыре турбины для осуществления вертикального полета, полностью функционируют от электрической энергии. По словам разработчиков, скорость Bartini будет достигать 300 километров в час. А заряда аккумулятора должно хватать по меньшей мере на 30 минут полета.

На данный момент разработка инновационного средства передвижения находится на этапе испытаний.

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