На HeliRussia показали проект воздушного беспилотного такси

На двенадцатой международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019 компания McFly.аero представила проект воздушного беспилотного такси Bartini от команды российских разработчиков.

Все системы летательного аппарата, включая четыре турбины для осуществления вертикального полета, полностью функционируют от электрической энергии. По словам разработчиков, скорость Bartini будет достигать 300 километров в час. А заряда аккумулятора должно хватать по меньшей мере на 30 минут полета.

На данный момент разработка инновационного средства передвижения находится на этапе испытаний.