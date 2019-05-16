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16.05.2019 16:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На HeliRussia впервые показали сверхлегкий российский вертолет

Текст: Ренат Закиев
Фото: Сергей Михеев
На выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2019 в Москве впервые представили сверхлегкий соосный вертолет R-34. Это разработка московской компании "Аэроэлектромаш" и ОКБ "Ротор" из города Кумертау.

Как заявляют разработчики, на сегодня это самый компактный, экономичный и бесшумный вертолет в своем классе. Масса его конструкции составляет всего 280 килограммов. На первом летном экземпляре установлен бензиновый двигатель Rotax-915 мощностью 130 л.с., который обеспечивает вертолету максимальную скорость в 170 км/ч, крейсерскую - 110-140 км/ч. Машина может брать на борт 2-3 человека и совершать полеты на расстояние до 600 километров.

Фото: Tech. Sgt. Andy Dunaway/wikipedia.org
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Вертолет построен с применением новых запатентованных технологий, по соосной схеме и с бесшарнирной подвеской лопастей. На R-34 также установлена парашютная спасательная система. Стоимость разработки не называется, однако, как уверяют производители, машина будет дешевле своих конкурентов, коим в первую очередь считается американский Robinson.

По словам создателей, в настоящее время ведется также разработка электродвигателя нового поколения для привода воздушных винтов вертолета R-34 и других летательных аппаратов с более мощной несущей системой. Кроме того, ведутся работы по созданию беспилотной версии этого вертолета.

В настоящий момент R-34 проходит летные испытания. Планируется, что новое воздушное судно вызовет интерес у частных лиц, у нефтяников и газовиков для патрулирования трубопроводов, а также со стороны МЧС.

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