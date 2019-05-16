Нововоронежскую АЭС посетили иностранные эксперты

16 мая завершился рабочий визит на Нововоронежскую АЭС делегации Народной Республики Бангладеш. В ее составе - пять представителей экспертного сообщества, в том числе представители Бангладешской комиссии по атомной энергии (БАЕК).

Программа визита предусматривала посещение информационного центра Нововоронежской АЭС, экскурсию на энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (блок № 6 НВАЭС) и ознакомление с основными социальными и спортивными объектами города атомщиков.

"Главная задача нашего визита - знакомство с опытом строительства информационного центра атомной станции. Какие нужны материалы и процедуры, чтобы правильно эксплуатировать такой объект и грамотно доводить информацию о работе АЭС до населения" - комментирует директор технического департамента Бангладешской комиссии по атомной энергии (БАЕК) Ахмед Назир.

Делегация посетила смотровую площадку инновационных энергоблоков, блочный пункт управления и машинный зал энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 (блока №6 НВАЭС) и совершила обзорную экскурсию по городу Нововоронежу.

Справка:

В 2011 году между Россией и Народной Республикой Бангладеш было заключено межправительственное Соглашение о строительстве АЭС "Руппур", на берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Осенью 2013 года был заложен первый камень в основание будущей электростанции. Планируется, что первая очередь АЭС будет комплектоваться двумя энергоблоками с российскими реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт каждый. Инновационные энергоблоки Нововоронежской АЭС являются референтными для АЭС "Руппур".

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года.

Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (ВВЭР-1200) введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года и находится на стадии подготовки к опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.