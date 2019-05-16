Презентация нового альбома "Би-2" состоится 17 мая

Презентация нового альбома "Би-2", "Крокус Сити Холл", 17 мая, 20.00

"Би-2" регулярно выпускают новые альбомы, иногда экспериментируют с рэперами (например, с Оксимироном) или электронщиками, а раз в два-три года записывают песни и с другими рок-звездами в проекте "Нечетный воин" (список их друзей невероятен, в нем не было, наверное, только "Аквариума" или хотя бы самого БГ). Пишут музыку для кино (самый известный саундтрек - "О чем говорят мужчины", а самый свежий и необычный - "Клинч" режиссера Сергея Пускепалиса). И все больше увлекаются совместным исполнением своих песен с симфоническими оркестрами.

"Би-2" играли уже с Пражским Metropolitan Symphonic Orchestra, а теперь продолжат сотрудничество с дирижером Феликсом Арановским и симфоническим оркестром "Русская филармония".

В "Крокус Сити Холле" они представят новый альбом, над которым трудились в легендарной студии Abbey Road со звукорежиссером Сэмом Океллом, на счету которого саундтреки к фильмам "Хоббит", "Все деньги мира" и даже "Богемская рапсодия". В новый релиз вошли как песни с альбома "Горизонт событий" (пока последний в дискографии группы): "Летчик", "Лайки", "Черное солнце", "Философский камень" и более ранние, никогда не издававшиеся в "симфонической версии".

Причем "Би-2" сотрудничают с музыкантами-классиками иначе, чем другие рок-звезды.

Если все остальные (те же Deep Purple или Metallica) играют вначале свои треки, а потом просят симфонические оркестры придумать, как уж и куда внедрить свои дополнительные партии, то "Би-2" фактически отдают свои хиты на откуп коллегам из классической музыки. И те сами расписывают партитуры, решают, кто и как должен играть: и симфонические музыканты, и рокеры... Но ведь так и группе "Би-2" и ее поклонникам даже интересней - привычные хиты в итоге обретают небывалое прежде звучание!

Идей в этот раз много и у "Би-2", и у "Русской филармонии". Поэтому концерт с антрактом продлится без малого три часа.

В группе "Би-2" обозревателю "РГ" рассказали, о том, что прозвучит в программе. Первая ее часть будет посвящена в основном новым песням, но прозвучат и почти не известные широкой аудитории "Люди на эскалаторах", подпевать в которой станет Манижа. Ну а затем уже будет "Мой рок-н-ролл", где с Шурой споет не Юлия Чичерина, а финалистка первого "Голоса" Тина Кузнецова, самобытная певица, уважающая и электронику, и этнику.

Во втором отделении будет сыграно 13 композиций. В том числе и "Кукушка" Виктора Цоя (обратите внимание, так она еще никогда не звучала). А в двух песнях на сцену выйдет и Тамара Гвердцители - споет "Безвоздушную тревогу" и раннюю "Моя любовь".

На финал запланирован хит "Родина". Ну а на бис, как и обычно у "Би-2", будут "Ее глаза", "Полковнику никто не пишет" и "Серебро".

С симфоническими оркестрами играют многие российские группы ("Ария", "Ночные снайперы"), но "Би-2" в этом несравненный чемпион.