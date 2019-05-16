Прокуратура проверит детскую площадку-фантом в Рязани

Прокуратура Рязанской области проведет проверку строительства в Рязани детской площадки, которую жители и СМИ называют "фантомом". Соответствующее поручение сделала Генеральная прокуратура РФ после того, как на ситуацию обратил внимание президент России.

Во время форума Общенародного фронта одна из его участниц рассказала главе государства об отсутствии в парке Рязани "принятых властями" канатного городка и детской площадки.

"Этот случай удивительный. Я надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович слышит и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит", - сказал Владимир Путин.

Реакция председателя следственного комитета не заставила себя ждать. Он поручил следственному управлению СК России по Рязанской области незамедлительно организовать проверку. Почти сразу аналогичное сообщение пришло из Генпрокуратуры.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям органов исполнительной власти и местного самоуправления по исполнению требований федерального законодательства при выделении денежных средств, их расходовании и приемке соответствующих работ", - сообщили РИА Новости в Генпрокуратуре, комментируя поручение начать проверку.

В ведомстве уточнили, что примут возможные меры "при наличии оснований".