Путин возмутился детской площадкой-фантомом

Президент назвал криминальной историю с фантомом - непостроенной детской площадкой в Рязани и возмутился наглостью произошедшего. В ситуации уже разбирается глава Следственного комитета.

На медиафоруме ОНФ главе государства рассказали, что на строительство детской площадки в центре Рязани было выделено свыше 4 млн рублей, но объекта нет. "Это просто криминальная история", - отреагировал Владимир Путин.

Как сообщили президенту, власти города заплатили деньги и подписали акты приемки на несуществующую детскую площадку. "Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" - сказал Путин. "Этот случай удивительный. Я надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович слышит и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит", - поручил он.

Председатель Следственного комитета поручил следственному управлению СК России по Рязанской области незамедлительно организовать проверку, выяснить, как расходовались бюджетные средства, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, принимавших решения, касающиеся строительства объекта, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.