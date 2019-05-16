Новости

Канадские и японские кардиологи заинтересовались работой белорусских коллег 20:52
Путин возмутился детской площадкой-фантомом 18:09
В Китае в результате наезда машины на прохожих погибли 3 человека 18:09
Южные курорты России назвали дату открытия летнего сезона 18:06
Астрономы заявили о рождении "новой Солнечной системы" 18:06
Касаткина пробилась в 1/8 финала турнира в Риме 18:05
NASA показало след от крушения космического корабля на Луне 18:04
Полиция США ворвалась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне 17:44
Продюсер Максим Фадеев высказался о скандале на шоу "Голос. Дети" 17:44
Беларусь и РФ обсудят на Форуме регионов эффективность расходования союзного бюджета 17:40
Путин не исключил возвращение системы распределения выпускников 17:37
В ПАО "Сатурн" прокомментировали публикацию в Сети данных о спутниках 17:34
Нагиев прокомментировал отмену результатов голосования на шоу "Голос" 17:25
Почтовые отделения столичного региона перешли на безнал 17:20
Краш-тест Lada Xray Cross показали на видео 17:12
На HeliRussia показали проект воздушного беспилотного такси 17:04
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача 16:56
Володин поторопил коллег по поводу поправок о питании школьников 16:52
Пятый эпизод восьмого "Игры престолов" стал самым просматриваемым 16:50
На Кубани замминистра АПК края заподозрили в крупной взятке 16:48
Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин прошел повторную реабилитацию 16:47
В Астрахани колясочников освободили от уплаты транспортного налога 16:41
В Севастополе запустили систему экстренных вызовов 112 16:30
Переговоры по газу с Украиной будут после инаугурации Зеленского 16:25
В КБР на женщину завели дело за вербовку террористов 16:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Кадастровая палата расскажет, какие дачи признают самостроем
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
Как за одну неделю бесплатно побывать в большинстве музеев
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
16.05.2019 18:09
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин возмутился детской площадкой-фантомом

Текст: Кира Латухина

Президент назвал криминальной историю с фантомом - непостроенной детской площадкой в Рязани и возмутился наглостью произошедшего. В ситуации уже разбирается глава Следственного комитета.

На медиафоруме ОНФ главе государства рассказали, что на строительство детской площадки в центре Рязани было выделено свыше 4 млн рублей, но объекта нет. "Это просто криминальная история", - отреагировал Владимир Путин.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин не исключил больший охват бесплатным питанием в школах

Как сообщили президенту, власти города заплатили деньги и подписали акты приемки на несуществующую детскую площадку. "Я уже, честно говоря, думал, что у нас такого и не бывает! Какая наглость!" - сказал Путин. "Этот случай удивительный. Я надеюсь, нас Бастрыкин Александр Иванович слышит и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит", - поручил он.

Председатель Следственного комитета поручил следственному управлению СК России по Рязанской области незамедлительно организовать проверку, выяснить, как расходовались бюджетные средства, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, принимавших решения, касающиеся строительства объекта, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Власть Работа власти Регионы Президент Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума разрешает допуск родственников в реанимацию
Беспрецедентное решение: Результаты финала "Голос. Дети" аннулировали
Медведев поручил довести выплаты пострадавшим в ЧП с SSJ до завершения
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая
Меркель оценила шансы Еврокомиссии остановить "Северный поток-2"