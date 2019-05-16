Подмосковные следователи закончили расследование уголовного дела о гибели актера Дмитрия Марьянова. Об этом в четверг сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ Следственного комитета России.

Обвинение предъявлено директору расположенного в подмосковной Лобне реабилитационного центра "Феникс", где перед смертью Марьянов проходил лечение от алкоголизма. Женщине вменили две статьи УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "оставление в опасности".

Установлено, что Марьянов с 6 по 15 октября 2017 года находился в реабилитационном центре. 15 октября артист стал жаловаться на плохое самочувствие и боль в ноге. Все жалобы, а также просьбы о необходимости госпитализации Марьянова, по данным следствия, были переданы директору центра "Феникс". Причем это было сделано "не менее 10 раз". Однако обвиняемая запретила актеру вызвать "скорую помощь". При этом, считают следователи, дама знала о наличии у Марьянова серьезного заболевания и об отсутствии в подчиненном ей центре медперсонала для оказания необходимой помощи. Знала она и об отсутствии у актера мобильного телефона, то есть самостоятельно вызвать себе "скорую" он не мог. Ее все-таки вызвал один из клиентов "Феникса". Актера доставили в больницу, но там констатировали его смерть.

Ее причиной, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери. Вместе с тем экспертизой было установлено, что при своевременном направлении Марьянова в больницу - с момента появления первых жалоб на плохое самочувствие - сохранение его жизни было возможным.