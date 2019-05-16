Собянин: В Москве в ближайшее время построят 15 новых зданий для полиции

В Москве за последние годы построено 14 зданий для районных отделов полиции. Такую цифру назвал мэр города Сергей Собянин, осмотрев новое ОВД в Очаково-Матвеевском.

Как сообщили в столичной мэрии, за последние годы отремонтировано 75 зданий для полиции. Правда, прийти со шпателем и дрелью получается не везде - некоторые постройки в солидном возрасте, инженерные коммуникации давно изношены. А помещения, в которых служат правоохранители, зачастую расположены в жилых домах и бывших детских садах. Поэтому легче возвести новые, отмечают в полиции. "С 2010 года мы построили для полицейских четырнадцать зданий, - рассказал Сергей Собянин. - Еще пятнадцать сейчас строятся".

На новых местах, к примеру, уже освоились сотрудники полиции районов Гольяново, Хорошево-Мневники, Ховрино. И вот новоселье встретил отдел в Очаково-Матвеевском. Сначала он размещался на Большой Очаковской улице - в небольшом здании и на первых этажах двух жилых домов. Теперь переехал на Очаковское шоссе, где по индивидуальному проекту возведено новое трехэтажное здание. Площадь его в четыре раза больше прежней. Есть дежурная часть, служебные кабинеты, встроенный гараж на 17 машиномест с мастерской и мойкой. Имеется актовый зал на 150 мест - с мультимедийным комплексом для видеоконференций, показа видеороликов и учебных фильмов. Обустроен и стрелковый тир с электронными мишенями. Тренироваться тут можно на боевом оружии и лазерных тренажерах. Поддержать физическую форму сотрудники полиции могут в спортивном зале. Он условно разделен на тренажерку и бойцовский клуб. В теплые дни устроить тренировку можно и во дворе, где тоже есть небольшая спортплощадка.