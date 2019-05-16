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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Математика сердца

В Бакулевском центре состоится консилиум о хирургии без возрастных рамок
Текст: Ирина Краснопольская
С 19 по 21 мая в российской столице состоится двадцать третья сессия Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, совмещенная с Всероссийской конференцией молодых ученых. О необходимости такого сочетания "РГ" рассказал руководитель Бакулевского центра академик Лео Бокерия.
Сердце, дела сердечные всегда в центре внимания медиков. Фото: AP Сердце, дела сердечные всегда в центре внимания медиков. Фото: AP
Сердце, дела сердечные всегда в центре внимания медиков. Фото: AP

- Современная медицина развивается стремительно, - сказал Лео Антонович. - Изменения появляются постоянно. О них профессионал обязан знать. Обязан и начинающий врач, и тот, кто в профессии корифей. Нынешний форум начнется с общей для всех участников лекции известного специалиста в области диагностики сердечно-сосудистых заболеваний профессора из Швеции Андерса Персона. Лекция называется "Математика сердца: современные методы визуализации сердца". Согласитесь, это интересно не только молодым специалистам, но и самым опытным. Тем более что география участников охватывает практически все регионы страны, ряд зарубежных стран.

Фото: iStock
Определены восемь способов защиты сердца в любом возрасте

Скажем, на заседании "Сердечно-сосудистая хирургия у пожилых пациентов" молодые израильские коллеги представят доклад "Хирургия сердца у восьмидесятилетних. Опыт и новые технологии одного центра".

Два крайне противоположных возрастных аспекта в практике сердечно-сосудистой хирургии стали приоритетом ведущих клиник мира. Это лечение критических врожденных пороков сердца новорожденных и хирургия критических возрастных (дегенеративных) изменений. В том числе сочетающихся с болезнью коронарных артерий или жизнеугрожающей аритмией сердца у лиц старше 80 лет.

Другой пример. Диагностика пороков сердца, аритмии сердца у плода стала повседневной практикой. Жизнеугрожающую тахиаритмию у будущего гражданина, которому в период появления этой аритмии еще только 7-8 месяцев, и он еще не появился на свет, теперь эффективно лечат врачи НМИЦ АГП имени Кулакова, с которыми Бакулевский центр сотрудничает. В нашем перинатальном отделении точный диагноз самых сложных врожденных пороков сердца ставится на 22-й неделе беременности. Это позволяет без промедления провести операцию.

Как ненормированный сон влияет на сердце и сосуды

На открывающемся форуме пройдет VI студенческий симпозиум "Операции в кардиохирургии: уроки истории". В нем участвуют члены научных студенческих обществ, кружков, которые уже во время обучения стремятся приобщиться к науке.

Так сложилось, что участники научных форумов, как правило, люди немолодые, те, у кого за плечами солидный профессиональный стаж. Наш форум - и, по-моему, это чрезвычайно важно - выходит за такие возрастные рамки. Он позволяет каждому участнику, особенно молодым специалистам, пополнить свои теоретические знания, апробировать свои мануальные способности на симуляционных курсах. А еще довести до слуха известных ученых результаты своих исследований.

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