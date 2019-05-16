В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

В офисе одного из московских банков недосчитались 565 тысяч рублей. Хитрый клиент смог зачислить эту сумму через банкомат сувенирными купюрами.

Представители кредитного учреждения обратились в полицию на днях. Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, операцию с помощью "Банка приколов" злоумышленник провел еще 29 августа прошлого года в отделении на улице Народного Ополчения. В общей сложности преступник вставил в банкомат сувенирные деньги на 740 тысяч рублей. Большую часть из них устройство приняло. Тогда клиент банка просто "раскинул" деньги по разным карточкам и скрылся.

По этому факту возбуждено уголовное дело о краже.