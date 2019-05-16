Россия может войти в число самых экономически развитых стран, но для прорыва нужно стратегическое планирование, считают участники Московского академического экономического форума (МАЭФ).

Форум, организованный Вольным экономическим обществом России (ВЭО), Российской академией наук и Международным Союзом экономистов, прошел впервые, но должен стать ежегодным, поскольку представители академической науки вплотную займутся вопросами практического прогнозирования и разработки стратегии экономического развития страны.

"Экономические лидеры будущего - это лидеры технологические, - отметил президент ВЭО России Сергей Бодрунов. - Наука должна оперативно сформулировать рекомендации для успешного перехода к новой реальности в условиях технологической революции.

Растет знаниеемкость экономики, а роль материальных ресурсов снижается. "Умному производству нужно умное государство", - уверен Бодрунов. Это значит, что экономические успехи зависят не от действий "невидимой руки" рынка, а от вполне осознанных, целенаправленных действий государства и общества. Стране нужен институт общественного стратегического планирования. Иначе говоря, государство не должно подменять бизнес, но и не должно самоустраняться. Оно должно стать крупным заказчиком, менеджером, инвестором в прорывных отраслях и ослабить административный контроль в прочих сферах.

России предстоит соединить экономическое и социальное развитие

"Прошло то время, когда мы планировали нашу жизнь только на год вперед. Сейчас перед нами стоят задачи стратегического прогнозирования - на шестилетку, дальше, до 2035 года", - отметил президент РАН Александр Сергеев. Роль науки особенно важна "при прогнозировании на таких длинных трассах", - подчеркнул он.

России предстоит соединить экономическое и социальное развитие. Говоря проще, рост ВВП невозможен без роста благосостояния каждого конкретного россиянина. Нужно добиться, чтобы обе эти траектории шли вверх. Необходимопосмотреть, как в условиях скромных инвестиций все же обеспечить приоритетные вложения в человека, отметил Сергеев.