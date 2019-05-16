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16.05.2019 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан крупный финансист "Исламского государства"

Текст: Иван Егоров
ФСБ совместно со Следственным комитетом, МВД и Росфинмониторингом пресекла деятельность крупного финансиста запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Судя по кадрам оперативного видео, подозреваемого молодого человека задержали вчера в Москве. Оперативники подбежали к идущему под зонтом хорошо одетому человеку, и через несколько секунд он уже был на асфальте в наручниках. После этого прошел обыск у него в квартире, где была обнаружена экстремистская литература, большое количество банковских карт и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов "ИГ".

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, проживающий в Москве уроженец Северной Осетии Георгий Гуев занимался безналичными переводами на банковские карты членам "ИГ", воюющим в Сирии. Кроме того, он переводил деньги широко известному в кругах боевиков и объявленному в розыск за терроризм Абу Умару Саситлинскому. По данным спецслужбы, всего с 2015 года Гуев перечислил не менее 50 млн рублей, которые обналичивались за рубежом и направлялись, в том числе, для подготовки и совершения терактов. 

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