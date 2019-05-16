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16.05.2019 14:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве завершается подготовка пляжей к летнему сезону

Текст: Ирина Огилько

В Москве готовят для купания 10 зон отдыха из 12, существующих в городе. Какие новшества будут применены в плане обеспечения безопасности на воде, рассказал заместитель руководителя территориального органа - главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС по Москве Владимир Волков.

Московские парки открыли новый сезон

В столице порядка тысячи водных объектов, из которых купание официально разрешено только на 12, а из них два пляжа в этом году - Бич Клаб на Ленинградском шоссе и Большой городской пруд в Зеленограде - находятся на ремонте. На всех зонах отдыха с купанием будут работать стационарные спасательные посты. Курировать остальные водные объекты будут 30 передвижных спасательных патрулей. В частности, впервые в этом году в их арсенале будет беспилотник, способный доставлять до тонущего за считанные секунды спасательные жилеты и круг, - рассказал "РГ" Владимир Волков. - То есть дежурный спасатель видит, что необходима помощь, и отправляет к месту ЧП беспилотник с необходимым оборудованием. Поднять беспилотник может в общей сложности не более 3 кг веса, но это более, чем предостаточно, так как спасательный жилет весит всего 300 грамм. Скорее всего, использовать подобного крылатого помощника будем на территории  новых округов столицы, так как внутри МКАД все вылеты необходимо заранее согласовывать.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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На старой территории города под особым контролем остаются места, не предназначенные для купания, но популярные у москвичей и гостей города. По словам Волкова, в прошлом году не было ни одного несчастного случая на воде на разрешенных для купания местах отдыха. Связано это, как считают специалисты, с пропагандой безопасности поведения на воде, с контролем за состоянием граждан во время отдыха, с оперативной системой реагирования, а также с внедрением новых технологий. Среди них Wi-Fi информирование населения о состоянии пляжа. В прошлом году эта система была опробована, в нынешнем году порядка 5-7 городских зон отдыха с купанием будет ей оснащено. Среди них пляжи в Серебряном бору, пляж Левобережный, зона отдыха Мещерское и другие. А до 2022 года ей остнастят все пляжные территории города.

Отметим, что количество пляжей, которые будут официально доступны для горожан, станет известно после 25 мая, когда пройдет прием мест отдыха комиссиями префектур. К слову, помимо пляжей в этом году будет организовано 46 мест отдыха без купания и 68 мест отдыха горожан у воды.

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