В России могут появиться водительские права на электросамокат

Часть самокатов, сегвеев и гироскутеров могут приравнять к механическим транспортным средствам.

С такой инициативой на круглом столе в Московской городской думе выступил председатель движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов. В связи с этим, полагает он, в ближайшее время придется задуматься о введении водительских прав для водителей некоторых транспортных средств на электрической тяге.

К механическим ТС, считает Соколов, нужно приравнять портативный электротранспорт с двигателем мощностью более 250 Вт. Не дожидаясь изменений в ПДД на федеральном уровне, говорит Соколов, стоит внести дополнения в КоАП Москвы. В частности, общественник предлагает ограничить движение сегвеев и моноколес. И выделить для них специальные зоны, в частности, в парках. А в тарифы проката заложить страховку для арендаторов.