В Москве, а затем и во всей России могут ограничить движение электросамокатов, сегвеев, гироскутеров и других подобных устройств большой мощности. Такую инициативу 16 мая обсудили на "круглом столе" в Московской городской Думе.

Наверное, впервые именно в столичном парламенте заговорили о реальной опасности для пешеходов лихачей на портативном электротранспорте. Глава научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин привел конкретные цифры. За прошлый год в стране произошло 39 ДТП с участием подобных девайсов. В основном - столкновения с машинами (21 случай) и наезды на пешеходов (12). Каждый пятый инцидент произошел в Москве.

Статистика эта учитывает только происшествия на дорогах. В парках, ТЦ, открытых рынках, по всей вероятности, их гораздо больше. А точной статистики нет, потому что до сих пор не ясно, как электросредства передвижения включить в ПДД. "Поэтому мы и решили собрать все предложения, чтобы сформировать законодательную инициативу или принять законы Москвы", - отметила глава комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.

Пожалуй, самые конкретные инициативы озвучил председатель движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов. По его мнению, часть сегвеев, моноколес, гироскутеров, электросамокатов нужно приравнять к механическим транспортным средствам. То есть их обладатель и арендатор с точки зрения ПДД должен считаться водителем, а не пешеходом, как сейчас. Это значит: придется получать права, оформлять ОСАГО. Не пить "за рулем".

39 ДТП с учатием скутеров и электросамокатов произошло в России в прошлом году

К механическим ТС, считает Соколов, нужно приравнять портативный электротранспорт с двигателем мощностью более 250 Вт. Не дожидаясь изменений в ПДД на федеральном уровне, говорит Соколов, стоит внести дополнения в КоАП Москвы. В частности, общественник предлагает ограничить движение сегвеев и моноколес. И выделить для них специальные зоны, в частности в парках. А в тарифы проката заложить страховку для арендаторов.

Мосгордума в ближайшие дни продолжит принимать предложения по этому вопросу.