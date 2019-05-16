В Тамбове ателье обрушилось на посетительниц

Две женщины пострадали в Тамбове - на них обрушились потолочные перекрытия ателье по пошиву одежды.

ЧП случилось в 11.56 на улице Носовской. Ателье находится на первом этаже двухэтажного кирпичного дома, построенного в 1910 году.

- Дом не был признан аварийным. Пострадали две посетительницы ателье. Одна находилась внутри - на нее упали потолочные балки, засыпало обломками, спасатели ее откапывали. Другая в момент обрушения заходила или выходила. Обе пострадавших доставлены в травматологию, опасности для их жизни нет, - рассказали в администрации города.

На месте обрушения работают сотрудники полиции.