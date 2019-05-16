В Воронеже сфотографировали мертвеца на крыше "Волги"

Воронежская полиция не усмотрела нарушения закона в перевозке тела мужчины на багажнике автомобиля.

- В Каширском районе покончил с собой мужчина 1987 года рождения. У родственников погибшего нет денег на спецперевозку, они попросили соседа отвезти тело в Воронеж на судмедэкспертизу, - рассказал представитель регионального ГУ МВД. Он отметил, что поскольку смерть не носит криминальный характер, родственники должны доставлять тело в морг СМЭ самостоятельно.

Фото завернутого в мешок тела с торчащими ногами на багажнике "Волги" разлетелось по соцсетям вечером 15 мая и вызвало бурную реакцию. Версий было множество: от манекена до похищения человека.