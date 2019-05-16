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16.05.2019 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вертолет совершил жесткую посадку под Воронежем

Текст: Анна Скрипка (Воронеж)

В Каширском районе Воронежской области совершил жесткую посадку вертолет "Robinson": машина при приземлении завалилась на бок. Во время инцидента никто не пострадал.

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Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ по факту жесткой посадки организована доследственная проверка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры региона, ЧП произошло в 10.55 в районе села Колодезное. По его словам, вылет был согласован с центром организации воздушного движения, а пилот находился на связи с диспетчерами. По предварительной информации, во время полета у двигателя вертолета начали падать обороты, что и привело к жесткой посадке. По данным собеседника агентства, управлял воздушной машиной пилот воронежского клуба "Солнечный". Он не пострадал, пассажиров на борту также не было. Вертолету нанесен ущерб - повреждена хвостовая балка, и частично разрушен несущий винт.

На место происшествия выехали следователи, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.

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