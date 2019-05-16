При посадке самолета в аэропорту Якутска разрушилось шасси

Разрушение колес правой стойки шасси произошло при посадке у самолета АН-24, прилетевшего в Якутск из города Нюрбы.

На борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Якутия" находились 29 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате авиапроисшествия никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, персонал сработал слажено. Самолет оперативно отбуксировали, и на работу воздушного порта ЧП не повлияло.

"По факту случившегося создана комиссия Росавиации по расследованию авиационного события", - отмечают представители АО "Аэропорт Якутск".