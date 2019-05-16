В Магадане арестовали убийцу четырехлетней девочки

Обвинение в убийстве четырехлетней девочки, которую несколько дней искали в Магадане, предъявили жителю поселка Снежный следователи городского отдела СУ СК.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления по области, обвиняемый полностью признал свою вину. Городской суд постановил на время следствия заключить подозреваемого под стражу.

Напомним, девочка пропала 12 мая во время прогулки. Около полудня она ушла с детской площадки и больше ее никто не видел. Спустя три дня малышку нашли мертвой.