В Приморье 65-летний отчим три года насиловал падчерицу

Специалисты СК СУ РФ по Приморскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении насильника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

65-летний мужчина - житель города Арсеньева - обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 131 УК РФ (изнасилование) и статьей 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Как установили следователи, с 2015 по 2018 год он насиловал свою падчерицу 2006 года рождения.

На сегодня собрана доказательная база, утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.