В Приморье мужчина упал с крупнейшей плавбазы мира

Полицейские проводят проверку после падения мужчины с одной из крупнейших плавучих баз мира "Всеволод Сибирцев". ЧП произошло во время стоянки во Владивостоке.

Из-за падения пострадавший получил множественные телесные повреждения, в том числе травму брюшной полости. Сейчас он находится в реанимации одной из городских больниц.

- В ближайшее время материалы будут направлены в СК для принятия окончательного решения, - сообщил РИА Новости представитель УТ МВД по ДФО.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено падение. Можно рассмотреть, как человек пытается удержаться за край иллюминатора, но падает. В связи с этим появилась версия, что мужчину выкинули за борт.

Однако представитель полиции опроверг эту информацию.