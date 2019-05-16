Двух пермяков осудили за торговлю поддельным алкоголем

В Перми вынесли приговоры двум коммерсантам, занимавшимся незаконной торговлей спиртными напитками. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Один из них приговорен к одному году лишения свободы и штрафу в размере 2,5 миллиона рублей. Второй отделался штрафом в сумме 500 тысяч рублей.

В прошлом году сотрудники полиции задержали обоих бизнесменов при торговле поддельной водкой, коньком и другими алкогольными напитками. На складах торговцев нашли более 60 тысяч бутылок с суррогатным спиртным и 6,5 тысяч литров этилового спирта.

Как выяснили оперативники, бизнесмены успешно торговали своей продукцией, выдавая ее за подлинную, используя при этом поддельные акцизные марки. По мнению следователей, правообладателям марок, под которыми реализовывался фальшивый алкоголь, причинен ущерб на сумму более 30 миллионов рублей.

Приговоры еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в краевом суде.