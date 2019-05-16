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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сирень и сакура

В Ульяновске проходит российско-японский форум
Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(7863)
Международный форум "Японская весна на Волге" стартовал в Ульяновске. Событие неспроста проходит именно в этом волжском городе: за последние шесть лет объем японских инвестиций в экономику Ульяновской области превысил 25 миллиардов рублей.
Фото: Ulgov.ru Фото: Ulgov.ru
Фото: Ulgov.ru

В регионе построен единственный в СНГ завод по производству шин "Бриджстоун", автоконцерн "Исузу" выпускает свои грузовики и автобусы, работает станкостроительный завод "ДМГ Мори". На японских предприятиях в Ульяновске трудятся более 1200 местных жителей. Регион ведет со Страной восходящего солнца и активный культурный обмен. Так, в конце 2017 года ульяновский симфонический оркестр посетил Японию с большим гастрольным туром. В Ульяновске уже третий год в мае, когда на Волге цветут вишня и сирень, проходит российско-японский форум, события которого традиционно не ограничиваются деловой программой.

Фото: council.gov.ru
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К примеру, в этом году в первый день форума в центре Ульяновска прошел яркий фестиваль аниме и косплея. Любители японских рисованных фильмов съехались из пяти регионов Поволжья, чтобы на время перевоплотиться в любимых персонажей и посоревноваться в оригинальности костюмов. Кроме того, там проходили мастер-классы по японским прикладным искусствам, готовились блюда японской кухни.

В тот же день на территории промышленной зоны "Заволжье" состоялась церемония закладки первого камня в основание японского индустриального парка, который в будущем станет зоной, в которой японские компании на льготных налоговых условиях разместят свои производственные объекты. В церемонии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

В ходе форума состоялась церемония закладки камня в основание японского индустриального парка

Активное участие в форуме приняла и "Российская газета". В ходе форума между "Российской газетой" и Ульяновской областью было подписано соглашение об информационном сотрудничестве.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск Отношения России и Японии
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