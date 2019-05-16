Пермяк отсудил у турфирмы более трех миллионов за сорванный отпуск

Более трех миллионов рублей необходимо будет выплатить по решению суда туристической фирме жителю Перми за сорванный отпуск. Помимо этого, суд обязал ответчика заплатить штраф в размере 1,6 миллиона рублей.

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, мужчина требовал взыскать денежные средства с фирмы за аннулирование тура на Сейшельские острова, который он уже оплатил. Добровольно возвращать денежные средства туристическая компания отказывалась.

Оценив представленные доказательства, суд принял сторону истца и постановил взыскать с ответчика денежные средства за аннулированный тур в соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей".