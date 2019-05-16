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16.05.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пермяк отсудил у турфирмы более трех миллионов за сорванный отпуск

Текст: Алексей Трапезников

Более трех миллионов рублей необходимо будет выплатить по решению суда туристической фирме жителю Перми за сорванный отпуск. Помимо этого, суд обязал ответчика заплатить штраф в размере 1,6 миллиона рублей.

Фото: iStock
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Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, мужчина требовал взыскать денежные средства с фирмы за аннулирование тура на Сейшельские острова, который он уже оплатил. Добровольно возвращать денежные средства туристическая компания отказывалась.

Оценив представленные доказательства, суд принял сторону истца и постановил взыскать с ответчика денежные средства за аннулированный тур в соответствии с Законом РФ "О защите прав потребителей".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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