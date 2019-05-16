Роспотребнадзор научит россиян правильно питаться

Пять регионов - Башкирия, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области - выбраны в качестве пилотных территорий, на которых Роспотребнадзор в мае начнет эксперимент по оценке питания россиян.

Итоги мониторинга лягут в основу новых рекомендаций по питанию детей

Исследования начнутся со школьного питания. В сотнях школ будут опрашивать детей и родителей о том, чем питаются школьники, изучать меню школьных столовых. Задача мониторинга - понять, насколько повседневный рацион школьникам отвечает принципам здорового питания. Ведь не секрет, что до 20 процентов детей и подростков в России имеют избыточную массу тела или ожирение. Поэтому и важно выяснить, где они "наедают" лишние килограммы - дома или в школе.

В Роспотребнадзоре поясняют, что полученные данные лягут в основу новых рекомендаций по питанию для детей разного возраста, а также позволят разработать адресные образовательные программы как для детей, так и для учителей и родителей. Кроме того, когда исследуют пищевые привычки взрослых, появится специальный интернет-портал и мобильное приложение о здоровом питании. Все это несомненно важно и нужно. И детей нужно с малых лет приучать не к сладкой газировке, чипсам или сосискам в тесте, а к овощам, фруктам и мясу с рыбой. Только, как отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, без системной работы в области повышения уровня жизни решить эту проблему не удастся. Нужна госпрограмма здорового питания в детских учреждениях, дети должны иметь бесплатное питание (двух-, трех- и четырехразовое в зависимости от возраста) в образовательных учреждениях по единым федеральным стандартам здорового питания, считает Сафонов.

"В обществе сложился стереотип, что питаться правильно - это дорого, - отмечает декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова. - Но если у человека средний достаток, то в течение дня он готов потратить на еду вне дома порядка 180-250 рублей, на них вполне можно купить салат, гарнир с кусочком отварной курицы. Просто нужно менять сознание и подход к еде". А вот в Финансовом университете при правительстве РФ подсчитали, что питание в формате ЗОЖ (здорового образа жизни) обходится на 69 процентов дороже. "Если на привычные продукты (хлеб, картофель, макаронные изделия, колбасу) вы потратите 500 рублей, то за набор здоровой еды (фрукты, соки, свежее мясо, рыба) придется отдать уже 845 рублей", - подсчитал проректор университета Алексей Зубец.