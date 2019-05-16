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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Верни гектар

Собственник лишится земли, если не использует ее два года
Текст: Александр Гавриленко, Ольга Игнатова, Яна Шамаева
Изымать землю у собственников, если она не используется два года по назначению, предложил Госсовет Удмуртии, законопроект об этом он внес в Госдуму. Сейчас наделы изымают только после трех лет безделья.
Если агрофирмы и фермеры два года не используют свои земли, их хотят изымать, не дожидаясь трех лет, как сейчас. Фото: Валерий Бушухин/ ТАСС Если агрофирмы и фермеры два года не используют свои земли, их хотят изымать, не дожидаясь трех лет, как сейчас. Фото: Валерий Бушухин/ ТАСС
Если агрофирмы и фермеры два года не используют свои земли, их хотят изымать, не дожидаясь трех лет, как сейчас. Фото: Валерий Бушухин/ ТАСС

Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения. Инициатива не касается садовых, огородных участков, земель, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства и тех, на которых находится жилая недвижимость.

Фото: PHOTOXPRESS
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"Как показала Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, площадь используемой пашни в России с 1990 года сократилась на 37,8 миллиона гектаров. Это больше используемой пашни во Франции, Германии и Великобритании вместе взятых! - напоминает президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин. - Огромные территории просто зарастают бурьяном".

И это, предупреждает собеседник "Российской газеты", не только упущенная прибыль, но и, например, основная причина ландшафтных пожаров во многих российских регионах. Так что это не просто экономика, но и безопасность. "Однако власти, - предупреждает Александр Родин, - которые инициируют изъятие земель, должны четко понимать, что им придется найти нового добросовестного арендатора или нового собственника".

За 26 лет площадь пашни в России сократилась на 37,8 миллиона гектаров. Это больше пашни Франции, Германии и Великобритании вместе взятых!

Но до этого землю, которую не используют по назначению, держат для дальнейшей перепродажи или в качестве залога для большого кредита, еще надо "отбить". В министерстве имущественных отношений Удмуртии, которое стало инициатором проекта, пояснили: участки, бывает, не попадают в список проверки Россельхознадзора, например из-за того, что это малый бизнес. Дело в том, что Россельхознадзор подходит к контролю земель сельхозназначения с точки зрения риск-ориентированного подхода, то есть устанавливает критерии, по которым они проводят проверки.

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"И даже если в течение трех лет где-то выявят нарушения, а власти муниципалитетов сообщат об этом, чаще всего люди просто делают переуступку прав, и тогда все начинается заново, - рассказал "РГ" первый замминистра имущественных отношений Удмуртии Антон Сычугов. По его мнению, земля не должна пустовать три года: первый год - на подготовку, а на второй - надо пахать.

Но одним сокращением сроков не обойтись. Есть еще одна проблема. О ней сообщил председатель постоянной комиссии госсовета республики по агропромышленному комплексу Владимир Варламов. "Процедура изъятия очень сложная, - пояснил он. - Надо разработать какие-то упрощенные механизмы изъятия земельных участков, потому что пройти через это сегодня весьма непросто".

И с этим надо спешить. В Удмуртии подсчитали: в регионе 1,8 миллиона гектаров сельхозугодий. Из них пашня - 1,3 миллиона гектаров, а обрабаты вают пока только 930 тысяч гектаров. С такой интенсивностью на "окультуривание" уйдет столетие.
Ситуация и проблемы очень знакомые и в других регионах.

Как вам это

Андрей Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту "Дальневосточный гектар" Министерства имущественных отношений Хабаровского края:

- Хватит ли двух лет для освоения земли? Зависит от того, какие установлены критерии, заброшена земля или нет и каковы цели ее использования. Существующий сейчас срок три года в большинстве случаев большой. Недавно специалисты регионального минсельхоза обследовали более четырех тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Выяснилось, что более 2,8 тысячи из них простаивают без дела. С другой стороны, очень тяжело будет доказать, к примеру, пасутся там коровы или не пасутся два года.

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Вадим Курбанов, глава комитета Костромской облдумы по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии:

- Мы еще в 2016 году выходили с законодательной инициативой в Госдуму о сокращении срока освоения земли до одного года. Тогда нас не поддержали. Но я считаю, если предприятие или арендатор планирует заниматься землей, за два года он вполне может показать какое-то движение по участку. Зачастую неиспользуемые земли находятся в залоге, и чтобы не попасть под штрафные санкции, договоры по ним переоформляют каждые три года.

Нерсес Тер-Акопян, заместитель главы Мясниковского района Ростовской области:

- Такой закон нужен. Люди хотят брать землю, хотят работать на ней, но свободных наделов нет! Собственники, которые не занимаются землей, приходят в суды, показывают свидетельства и говорят, что используют землю. Доказать обратное крайне сложно. Хотя, нужно сказать, для Юга России эта проблема не столь актуальна. У нас прекрасная плодородная почва, она всегда в деле.

Подготовили Александр Гавриленко, Юлия Гарднер, Анна Скудаева

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