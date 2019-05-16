Речь идет о землях сельскохозяйственного назначения. Инициатива не касается садовых, огородных участков, земель, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства и тех, на которых находится жилая недвижимость.
"Как показала Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года, площадь используемой пашни в России с 1990 года сократилась на 37,8 миллиона гектаров. Это больше используемой пашни во Франции, Германии и Великобритании вместе взятых! - напоминает президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин. - Огромные территории просто зарастают бурьяном".
И это, предупреждает собеседник "Российской газеты", не только упущенная прибыль, но и, например, основная причина ландшафтных пожаров во многих российских регионах. Так что это не просто экономика, но и безопасность. "Однако власти, - предупреждает Александр Родин, - которые инициируют изъятие земель, должны четко понимать, что им придется найти нового добросовестного арендатора или нового собственника".
Но до этого землю, которую не используют по назначению, держат для дальнейшей перепродажи или в качестве залога для большого кредита, еще надо "отбить". В министерстве имущественных отношений Удмуртии, которое стало инициатором проекта, пояснили: участки, бывает, не попадают в список проверки Россельхознадзора, например из-за того, что это малый бизнес. Дело в том, что Россельхознадзор подходит к контролю земель сельхозназначения с точки зрения риск-ориентированного подхода, то есть устанавливает критерии, по которым они проводят проверки.
"И даже если в течение трех лет где-то выявят нарушения, а власти муниципалитетов сообщат об этом, чаще всего люди просто делают переуступку прав, и тогда все начинается заново, - рассказал "РГ" первый замминистра имущественных отношений Удмуртии Антон Сычугов. По его мнению, земля не должна пустовать три года: первый год - на подготовку, а на второй - надо пахать.
Но одним сокращением сроков не обойтись. Есть еще одна проблема. О ней сообщил председатель постоянной комиссии госсовета республики по агропромышленному комплексу Владимир Варламов. "Процедура изъятия очень сложная, - пояснил он. - Надо разработать какие-то упрощенные механизмы изъятия земельных участков, потому что пройти через это сегодня весьма непросто".
И с этим надо спешить. В Удмуртии подсчитали: в регионе 1,8 миллиона гектаров сельхозугодий. Из них пашня - 1,3 миллиона гектаров, а обрабаты вают пока только 930 тысяч гектаров. С такой интенсивностью на "окультуривание" уйдет столетие.
Ситуация и проблемы очень знакомые и в других регионах.
Андрей Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту "Дальневосточный гектар" Министерства имущественных отношений Хабаровского края:
- Хватит ли двух лет для освоения земли? Зависит от того, какие установлены критерии, заброшена земля или нет и каковы цели ее использования. Существующий сейчас срок три года в большинстве случаев большой. Недавно специалисты регионального минсельхоза обследовали более четырех тысяч гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Выяснилось, что более 2,8 тысячи из них простаивают без дела. С другой стороны, очень тяжело будет доказать, к примеру, пасутся там коровы или не пасутся два года.
Вадим Курбанов, глава комитета Костромской облдумы по агропромышленной политике, развитию сельских территорий, природным ресурсам и экологии:
- Мы еще в 2016 году выходили с законодательной инициативой в Госдуму о сокращении срока освоения земли до одного года. Тогда нас не поддержали. Но я считаю, если предприятие или арендатор планирует заниматься землей, за два года он вполне может показать какое-то движение по участку. Зачастую неиспользуемые земли находятся в залоге, и чтобы не попасть под штрафные санкции, договоры по ним переоформляют каждые три года.
Нерсес Тер-Акопян, заместитель главы Мясниковского района Ростовской области:
- Такой закон нужен. Люди хотят брать землю, хотят работать на ней, но свободных наделов нет! Собственники, которые не занимаются землей, приходят в суды, показывают свидетельства и говорят, что используют землю. Доказать обратное крайне сложно. Хотя, нужно сказать, для Юга России эта проблема не столь актуальна. У нас прекрасная плодородная почва, она всегда в деле.
Подготовили Александр Гавриленко, Юлия Гарднер, Анна Скудаева