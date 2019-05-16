В Нижнем Новгороде за взятку задержан начальник отдела миграции

Следственным отделом по Ленинскому району Нижнего Новгорода СУ СК России возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего начальника отдела миграции отдела полиции № 8 городского УМВД. Силовик подозревается в получении взятки.

Как сообщается на сайте регионального управления СК, днем 15 мая полицейский на проспекте Ленина через посредника получил 150 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности юридического лица. Действия подозреваемого были пресечены в ходе совместной операции Следственного комитета, службы собственной безопасности ГУ МВД и регионального УФСБ.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие). В данный момент с задержанным работают следователи.