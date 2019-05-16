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16.05.2019 11:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье перед судом предстанет мать, убившая двоих сыновей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбуржье завершено расследование резонансного уголовного дела об убийстве двоих детей. Перед судом предстанет их мать: экспертиза признала, что 35-летняя женщина страдает психическим расстройством. Об этом сообщил в четверг Следственный комитет России.

Ульяновец, учинивший расправу над соседями, наблюдался у психиатра

Как уже писала "РГ", трагедия произошла 31 января в Акбулаке. Днем, находясь дома, 35-летняя мать задушила своих сыновей - двух и семи лет. Пояснить следователям мотивы своего поступка она не смогла.

В ходе расследования задержанной была проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая установила, что женщина "не могла и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие хронического психического расстройства". По заключению медиков, она нуждается в принудительном лечении в отделении специализированного типа психиатрической больницы.

- Женщина созналась в содеянном и раскаялась, - уточнили в СК РФ.

Подозреваемой предъявлено обвинение в убийстве двух малолетних. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к ней принудительных мер медицинского характера.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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